Один з екс-учасників шоу "Холостячка", 33-річний стоматолог Роман Васильєв, звернувся до Злати Огневич і своєго головного суперника після вильоту з проекту.

Як повідомляє Politeka.net, під час останнього ефіру Злата залишила без троянди Романа. У себе в Instagram чоловік опублікував фото з побачення зі співачкою, подякувавши її за досвід.

"Шалено радий нашому знайомству. Це емоції і спогади на все життя. Бажаю тобі зустріти справжнє кохання. Дякую тобі, Злата", - написав Роман.

Також він звернувся до своїх суперників і фаворита проекту Олега.

"Хочу побажати успіхів хлопцям. Олег, не проспи своє щастя", - підписав фото чоловік.

Додамо, що в Instagram чоловік також прокоментував свій відхід.

"А хто сказав, що буде легко?? Але ж головне що далі!! Вчора, переглядаючи 7 епізод, пережив ті ж емоції, що були в ту ніч", - зазначив Роман.

За його словами, на проекті важко не почати відчувати почуття, і ще складніше, коли тебе відштовхують та вішають ярлики.

"Це робить боляче...", - резюмував Роман.

Нагадаємо, що Огневич відправила додому красеня, який намагався бути ідеальним: "відчувала образу".

Як повідомляла Politeka, Огневич розповіла, що для неї означає релігія і віра.

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