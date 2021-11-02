Один из экс-участников шоу «Холостячка», 33-летний стоматолог Роман Васильев, обратился к Злате Огневич и своему главному сопернику после вылета из проекта.

Как сообщает Politeka.net, во время последнего эфира Злата оставила без розы Романа. У себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото со свидания с певицей, поблагодарив ее за опыт.

«Безумно рад нашему знакомству. Это эмоции и воспоминания на всю жизнь. Желаю тебе встретить настоящую любовь. Благодарю тебя, Злата», - написал Роман.

Также он обратился к своим соперникам и фавориту проекта Олегу.

«Хочу пожелать успехов ребятам. Олег, не проспи свое счастье», - подписал фото мужчина.

Добавим, что в Инстаграм мужчина также прокомментировал свой уход.

«А кто сказал, что будет легко?? Но ведь главное что дальше!! Вчера, просматривая 7 эпизод, пережил те же эмоции, что были в ту ночь", - отметил Роман.

По его словам, на проекте трудно не начать испытывать чувства, и еще сложнее, когда тебя отталкивают и вешают ярлыки.

"Это делает больно…", - резюмировал Роман.

Напомним, что Огневич отправила домой красавчика, который старался быть идеальным: "Ощущала обиду".

Как сообщала Politeka, Огневич рассказала, что для нее значит религия и вера.

Также Politeka писала, что Огневич призналась, что чувствует после вылета фаворита из "Холостячки": "Больно...".