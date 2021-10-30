Відома співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", розповіла, що відчуває після того, як проєкт покинув Роман Васильєв.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Нещодавно стало відомо, що вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото. Як відомо, минулий випуск "Холостячки" покинув Роман Васильєв, якого запам'ятали як ідеального чоловіка. Злата Огневич розповіла, що відчуває після того, як їй довелося зробити такий вибір.

"Церемонія сльоз



Таку альтернативну назву про себе я дала цій церемонії троянд 🌹



Тому що завжди боляче відпускати, підбирати ті самі, потрібні слова. Мені так неприємно поранити інших, тому що мене поранили безліч разів…



Знаю, що своїм рішенням я здобуваю як друзів, так і ворогів 😏



Але це мій вибір і тільки мені за нього згодом відповідати", - розповіла "Холостячка".

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