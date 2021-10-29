Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник показал оставшихся участников, которые борются за сердце украинской певицы Златы Огневич, и обратился к украинцам с интересным вопросом.
Шоу "Холостячка" близится к концу, участников становится все меньше и меньше, передает Politeka.net. Так, осталось всего шесть кавалеров, которые вместе со Златой Огневич отдохнут в Одессе.
Григорий Решетник опубликовал фото, сделанное во время съемки эпизода на украинском курорте.
"Мы в Одессе 😎
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Их осталось 6 🕺🏻
Настоящая борьба за сердце Холостячки только начинается 💪
Кто ваш любимец и почему именно он должен быть со Златой?", - обратился к украинцам Решетник.
За три часа публикация собрала 7000 лайков и много комментариев. Были те, кто высказали мнение, что выиграют либо бизнесмены Максим Тарапата, или Дима Шевченко.
"Макс Тарапата 🔥 он настоящий и искренний)", "Макс😍хотя по началу был стоматолог)", "Дима и Тарапата 🔥", "Свечкоренко самый классный) жаль, он ушёл😢", "Лично мне нравится Аквамен) для Златы по-моему идеально подходит Максим", "Максим фаворит, а выиграет Дима", "Моё мнение — это Максим и Дима, самые честные глаза у них. Я болею за Максима ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, избранника "Холостячки" Златы Огневич вычислили по фото из ресторана
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич раскрыла секрет нового выпуска, появившись вместе с Решетником
Также Politeka сообщала, что вылетевший из "Холостячки" Свечкоренко объяснил, почему не рассказал Огневич правду о браке