Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник показал оставшихся участников, которые борются за сердце украинской певицы Златы Огневич, и обратился к украинцам с интересным вопросом.

Шоу "Холостячка" близится к концу, участников становится все меньше и меньше, передает Politeka.net. Так, осталось всего шесть кавалеров, которые вместе со Златой Огневич отдохнут в Одессе.

Григорий Решетник опубликовал фото, сделанное во время съемки эпизода на украинском курорте.

"Мы в Одессе 😎

Их осталось 6 🕺🏻

Настоящая борьба за сердце Холостячки только начинается 💪

Кто ваш любимец и почему именно он должен быть со Златой?", - обратился к украинцам Решетник.

За три часа публикация собрала 7000 лайков и много комментариев. Были те, кто высказали мнение, что выиграют либо бизнесмены Максим Тарапата, или Дима Шевченко.

"Макс Тарапата 🔥 он настоящий и искренний)", "Макс😍хотя по началу был стоматолог)", "Дима и Тарапата 🔥", "Свечкоренко самый классный) жаль, он ушёл😢", "Лично мне нравится Аквамен) для Златы по-моему идеально подходит Максим", "Максим фаворит, а выиграет Дима", "Моё мнение — это Максим и Дима, самые честные глаза у них. Я болею за Максима ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, избранника "Холостячки" Златы Огневич вычислили по фото из ресторана

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич раскрыла секрет нового выпуска, появившись вместе с Решетником

Также Politeka сообщала, что вылетевший из "Холостячки" Свечкоренко объяснил, почему не рассказал Огневич правду о браке