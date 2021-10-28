Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", раскрыла интригу, чего ждать от нового выпуска, который снимался на украинском курорте в Одессе.

Злата Огневич приняла решение прийти на проект "Холостячка", чтобы найти свою любовь, сообщает Politeka.net. Сезон потихоньку подходит к концу и участников становится все меньше.

В прошлом выпуске шоу покинули сразу два участника Винченцо Дулепа и Роман Свечкоренко. Примечательно, что последний может вернуться на проект после того, как разведется.

В новом эпизоде Злата Огневич с кавалерами отправится в Одессу. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, подкрепив кадром с ведущим шоу Григорием Решетником.

"Кто ждет завтрашнего эфира #ХОЛОСТЯЧКА , тот я ❤️‍🔥 Будем смотреть вместе очень трогательную историю Любви…. Мы с @grisha_reshetnik и лучшими мужчинами страны🌹едем в Одессу и назначаем Вам встречу! 👉🏼", - написала Огневич.

"Ждем с нетерпением 🔥", "Красотка!🔥", "Я уже разгадала, кто твой избранник) Аккуратней в сторис из одного кафе)", "Очень жду❤️", "Всю неделю жду ❤️", "Настоящая королева", "Злата жги!!!! Ты талант 🔥и красотка 😍 ты мне нравишься ещё бы немного 🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, что "холостячка" Огневич попала в неловкую ситуацию из-за поступка ухажера

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