Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант",

Как стало известно, что уже первого числа состоится премьера нового сезона костюмированной драмы «Крепостная. Желаемая любовь». Известная актриса Ксения Мишина на время присоединилась к съемкам и предстала в уже хорошо всем известном образе Лидии Шефер.

На фото артистка позировала с близким другом и коллегой Евгением Котом. С ним Мишина танцевала и победила на паркете, а также теперь стала судьями в новом сезоне шоу.

«Внимание зрителя сосредоточено на главном вопросе: жив ли Андрей Андреевич Жадан? И пока поклонники активно выдвигают свои версии продолжения сериала, актриса Ксения Мишина интригует своим появлением в роскошном наряде помещицы и жестокой купчихи. Неужели Лидия Шефер жива?» - сказано в описании под кадром.

Бал посетила еще одна главная актриса драмы – Наталья Денисенко, Михаил Заливако с Анной Богдан, Злата Огневич и другие.

Также в новом посте звезда рассказала, что всегда считала - для достижения цели, нужно выйти из зоны комфорта, но однажды она решила сказать себе: "Стоп!".

В тот непростой период Ксения Мишина задалась вопросом, знает ли она свою зону комфорта. Актриса задумалась, как часто она ест то, что хочет, отдыхает, встречается с друзьями, балует себя и так далее.

Напомним, Мишина после возвращения к Эллерту заговорила о токсичных установках

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