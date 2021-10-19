Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", поделилась своими мыслями о том, почему опасно быть "хорошей".

Известная артистка завоевала еще большую популярность после того, как стала героиней шоу "Холостячка-1", передает Politeka.net. На проекте звезда нашла любовь - комика Александра Элерта, но спустя некоторое время пара рассталась, однако недавно официально объявила о воссоединении.

В своем новом посте актриса внезапно порассуждала о том, как опасно быть "хорошей" и токсичных установках.

По словам звезды, с детства нас учили быть послушными, терпеть и мириться, а за это получать любовь. А после этого ждем, что наступит счастье.

"Мы отдаем, потому что хотим быть хорошими и в 99% случаев нас об этом никто не просил. А значит единственный, кому эта жертва была нужна- это ты сам", - написала Ксения Мишина.

По словам артистки, с детства девочкам давали установки, что хорошие не кричат, не злятся и не дерутся, поэтому сейчас мы испытываем вину за то, что испытали злость и агрессию.

"Иногда кажется из этого круга просто нет выхода. Но он есть. Просто нужно выбрать себя. Свою радость, удовольствие, создать состояние, свой комфорт. Это и есть день, когда ты почувствуешь себя счастливым и свободным", - рассказала актриса.

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