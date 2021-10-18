Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина нередко удивляет фанатов стильными кадрами на съемках, причем для модных фотосессий артистка выбирает одежду не хуже.

Известная актриса показывает в Инстаграм каждый день много фото и видео, причем нередко она рассказывает о своей жизни. Правда, теперь Мишина избегает любых вопросов о личном и отношениях.

Однако звезда с радостью показывает провокативные и дерзкие кадры, которые показывают ее с новой стороны. В черном брючном костюме звезда решила хвастнуть не только чувством стиля.

Мишиной удалось впечатлить фигурой, так как она решила не надевать блузку и топ.

«Неземная красавица 💋💌; Мать моя женщина! Что с тобой на фото? Ты такая симпатичная на фотографии.😍🔥; безупречный стиль, идеальная фигура :); Фото просто 🔥; Ви прекрасна😍», - пишут в сети.

Мы также писали, что на съемочной площадке не обходится без комичных моментов – звезда успевает засветиться перед камерой и повеселить поклонников не образами. Перед началом очередной сцены Ксения не устояла и решила немного позабавиться с питомцем.

Причем во время развлечений с любимцем не обошлось без неловкости – собака увлеклась играми и полезла кусаться к Ксении, из-за чего та упала на траву и коллегам пришлось поспешить ее поднять, а также убрать питомца подальше.

Напомним, что Эллерт и Мишина впервые после расставания неожиданно появились вместе: "У нее все болит..."

Как сообщала Politeka, Эллерт впервые подтвердил воссоединение с Мишиной и показал, как вернул "холостячку": "В проекте я этого не сделал"

Также Politeka писала, что соседи Эллерта и Мишиной сдали их после тайной "помолвки": "Свадьбе быть!"