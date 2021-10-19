Первая "Холостячка" Ксения Мишина, которая примирилась с Александром Эллертом, появилась в образе невесты, заинтриговав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Ксения является популярной отечественной актрисой. Несколько лет назад Мишина победила на "Танцях з зірками", где партнером артистки стал Евгений Кот. Уже в прошлом году Ксения стала первой "Холостячкой", где выбрала Александра Эллерта. Пара начала строить отношения после проекта, но через некоторое время решили расстаться. А недавно Ксения и Александр снова примирились. Также Мишина стала новой судьей шоу "Україна має талант" вместе с Евгением Котом и Сергеем Притулой. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Ксения показалась в платье невесты.

"Короче, невестам, лайфхак. Для того, чтобы вот эта вот дрянь не возилась по полу, если вы идете куда-нибудь, гуляете, фотографируетесь. Взяли колготки, завязали и нормально", - поделилась Мишина.

На втором сторис Ксения уже сидела перед зеркалом.

"Прическа свадебная готова. Берет с меня сто долларов. Вот так вот", - сказала Мишина.

Напомним, друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак стал жертвой странного ограбления

А еще Politeka писала, что Мишина заинтриговала забавными кадрами с Притулой и Котом на "Україна має талант"

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина в одном пиджаке показала всю свою привлекательность



