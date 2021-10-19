Первая "Холостячка" Ксения Мишина, которая примирилась с Александром Эллертом, появилась в образе невесты, заинтриговав фанатов.
Как пишет Politeka.net, Ксения является популярной отечественной актрисой. Несколько лет назад Мишина победила на "Танцях з зірками", где партнером артистки стал Евгений Кот. Уже в прошлом году Ксения стала первой "Холостячкой", где выбрала Александра Эллерта. Пара начала строить отношения после проекта, но через некоторое время решили расстаться. А недавно Ксения и Александр снова примирились. Также Мишина стала новой судьей шоу "Україна має талант" вместе с Евгением Котом и Сергеем Притулой. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Ксения показалась в платье невесты.
"Короче, невестам, лайфхак. Для того, чтобы вот эта вот дрянь не возилась по полу, если вы идете куда-нибудь, гуляете, фотографируетесь. Взяли колготки, завязали и нормально", - поделилась Мишина.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Знаменитая актриса отправилась в лучший мир: "Всегда освещала комнату своим позитивом"
Несчастье настигло звезду "Моя улюблена Страшко" Артура Логая, актер попал в больницу: кадры
Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"
Сумская с Борисюком покинули Украину, кадры из Борисполя: "Вы даже не представляете..."
На втором сторис Ксения уже сидела перед зеркалом.
"Прическа свадебная готова. Берет с меня сто долларов. Вот так вот", - сказала Мишина.
Напомним, друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак стал жертвой странного ограбления
А еще Politeka писала, что Мишина заинтриговала забавными кадрами с Притулой и Котом на "Україна має талант"
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина в одном пиджаке показала всю свою привлекательность