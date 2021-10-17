Известный юмористический артист и сценарист Александр Эллерт показал в соцсети свой новый стиль – с зеленой толстовкой и оранжевыми кроссами.

Как сообщает Politeka.net, известный комик и участник шоу "Холостячка" Александр Эллерт, который по слухам недавно сделал предложение своей возлюбленной Ксении Мишиной, поделился в сети неожиданными кадрами. В своих Instagram-сторис артист запостил видео, на котором продемонстрировал свой новый яркий стиль.

На кадрах, которые Саша снял сам, он запечатлен на улице, видимо, только что вышел из авто. Перед камерой комик появился в стильном ярком образе – на нем зеленая толстовка с черной жилеткой, светлые спортивные штаны и яркие оранжевые кроссы. На голове парня модная шапка, а на лице густая щетина.

"Так, если вы увидите человека, который в зеленой пайке, черной жилетке, шапке, в бежевый грязных штанах, в оранжевых кроссовках и синих носулях, то знайте – этот человек собирался в темноте на ощупь", - рассказал Эллерт о своем прикиде.

Напомним, Соседи Эллерта и Мишиной сдали их после тайной "помолвки": "Свадьбе быть!".

Как сообщала Politeka, Эллерт впервые подтвердил воссоединение с Мишиной и показал, как вернул "холостячку": "В проекте я этого не сделал".

Также Politeka писала, что Эллерт впервые высказался о тайной помолвке с Ксенией Мишиной: "А счастливый какой!".