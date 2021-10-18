"Сегодня у нас..."

Известная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала яркие кадры с "Україна має талант".

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из судей шоу "Україна має талант".

Так, на этот раз актриса поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Ксения Мишина решилась показать поклонникам яркие кадры с шоу "Україна має талант", где она шутит вместе со своими коллегами - Сергеем Притулой и Евгением Котом (чтобы посмотреть видео - доскрольте до конца страницы).

"Немного о том, что вас ждёт 23 октября в 19:00 на @stbua 😃



«Україна має талант»



Ждёте ?)", — спросила у поклонников актриса.

"Сегодня у нас пират, викинг и зайка", — подметила Ксения Мишина.

Поклонники оставили множество позитивных комментариев для актрисы: "Жду", "Еще как ждем", "Ксюша - красотка!".

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