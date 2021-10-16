Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала своего нового любимца на съемочной площадке, с которым увлеклась играми и чуть не пострадала.

Известная актриса сейчас активно работает над продолжением съемок сериала «Клятва врача», главная роль в киноленте досталась Ксении и немало ее удивила. Звезде пришлось полностью погружаться в роль, изучать медицинскую терминологию и впервые попробовать себя в чем-то из другой направленности.

При этом на съемочной площадке не обходится без комичных моментов – звезда успевает засветиться перед камерой и повеселить поклонников не образами. Перед началом очередной сцены Ксения не устояла и решила немного позабавиться с питомцем.

Причем во время развлечений с любимцем не обошлось без неловкости – собака увлеклась играми и полезла кусаться к Ксении, из-за чего та упала на траву и коллегам пришлось поспешить ее поднять, а также убрать питомца подальше.

"За секунду" - подметил коллега звезды, снимавший ролик для Ксении.

Напомним, Эллерт рассказал, что решил сделать то, чего не успел на проекте.

Так, Александр пригласил Ксению подняться на вертолете над ночным Киевом, якобы просто съемки рекламных кадров. Но пока они с Мишиной летали над Киевом на вертолетной площадке выложили свечами в колбах надпись: «Люблю тебя Ксю», которую Ксения смогла увидеть, когда они заходили на посадку.

«А еще мы решили, что в будущем совместных сторис будет безумно мало», - написал он.

Напомним, что Эллерт и Мишина впервые после расставания неожиданно появились вместе: "У нее все болит..."

Как сообщала Politeka, Эллерт впервые подтвердил воссоединение с Мишиной и показал, как вернул "холостячку": "В проекте я этого не сделал"

Также Politeka писала, что соседи Эллерта и Мишиной сдали их после тайной "помолвки": "Свадьбе быть!"