Известный украинский актер Владислав Никитюк признался, что было между ним и коллегой, героиней шоу «Холостячка», победительницей «Танців з зірками» Ксенией Мишиной

Об этом он рассказал в интервью программе «Зірковий шлях».

«Говорили, что у тебя был роман с Ксенией Мишиной, был?» - спросила его ведущая.

Стоит отметить, что такой вопрос обескуражил актера.

«Ничего себе. Мы одно время с ней дружили. Я помню ее еще до славы, скажем так. Мы очень много с ней общались на тему, как все-таки в этой профессии чего-то достичь. Мы очень много проводили времени, но сугубо как друзья, ничего такого. И мы часто снимались вместе, было такое. Сейчас меньше общаемся»,- ответил Никитюк.

Напомним, недавно Ксения Мишина и Александр Эллерт, которые сошлись на шоу "Холостячка", а потом расстались заявили о своем воссоеинении. При этом пара Решила меньше показывать свою совместную жизнь в сети, чем немного огорчила поклонников.

Напомним, "холостячка" Мишина пленила точеной фигуркой в затянутом корсете.

Как сообщала Politeka, Мишина после возвращения к Эллерту заговорила о токсичных установках.

Также Politeka писала, что Мишина в свадебном платье и фате показала, какая шальная невеста из нее получилась.