Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина, которая с недавних пор также стала членом жюри украинского шоу, часто показывает в социальной сети Инстаграм, как преображается ради съемок в очередной киноленте.

Ксения практически каждый день показывает в Инстаграм на новых кадрах, как обычно проходят ее фотосессии и съемки для новых фильмов и сериалов. Также артистка успевает поучаствовать в разных шоу и удивляет преображениями.

В этот раз Ксения взялась за съемки в новом проекте, поэтому продемонстрировала первым делом свой модный образ этого дня. В изумрудном платье и в черном корсете Ксения взбудоражила очень тонкой талией.

«Ну что, я готова! Сегодня очень интересная съемка. Снимаем, так сказать, фановую историю о кино. Будет смешно, скоро все увидите.

А вот такая я сегодня вся красивая девочка, в корсетике! Вот тут съемная площадка, и группа. Получится что-то очень крутое» - высказалась Ксения.

Как можно заметить, звезда с радостью показывает провокативные и дерзкие кадры, которые показывают ее с новой стороны. В черном брючном костюме звезда решила хвастнуть не только чувством стиля.

Мишиной удалось впечатлить фигурой, так как она решила не надевать блузку и топ.

«Неземная красавица 💋💌; Мать моя женщина! Что с тобой на фото? Ты такая симпатичная на фотографии.😍🔥; безупречный стиль, идеальная фигура :); Фото просто 🔥; Ви прекрасна😍», - пишут в сети.

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