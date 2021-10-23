Новая судья шоу "Україна має талант" Ксения Мишина показала себя в новом образе и рассказала о новом выпуске шоу, который будет показан уже сегодня.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является новой судьей на шоу "Україна має талант". Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самім интересным.

На новом фото Ксения была с распущенными волосами, впечатляя образом с большими серьгами.

"Существует такое заблуждение, что смелым нужно родиться! Часто люди воспринимают это качество, как данность, и его отсутствием у себя оправдывают страх проявляться. А что, если посмотреть на это как на навык?

Если у вас, например, появится желание научиться филигранно выпиливать деревянные фигурки - вы начнете тренировать и тренировать это ремесло, пока не получите идеальных, гладких деревянных зверушек.

Так и здесь: смелость проявляться - это работа над собой!

Я знаю, что могу об этом говорить, ведь моя профессия предполагает оттачивание этого навыка, особенно на ее первых порах. Нужно играть при других, выходить на сцену, уметь заплакать или закричать, не по-настоящему соблазнять, одним словом - быть разной. Но, на самом деле, это все мы, актеры, достаём из себя, то есть - проявляемся.

Получается, свобода проявления - важная задача, которая стоит перед каждым, а решается только посредством опыта и кропотливой работы. А значит, придется проживать череду попыток, а с ними и часть провалов и неудач :) И только разбирая себя по кусочкам, принимая и обогащая, можно обрести ту самую свободу, которая не боится критики, ошибок и успеха, которая ценна сама по себе.

Да, успеха тоже многие боятся, так как успех меняет вас и вашу жизнь, ставит определенные рамки существования и повышает ответственность перед аудиторией. У меня по сей день есть страх выхода на сцену, момент оцепенения, когда не верю в себя и боюсь нового, что преподносит жизнь.

Но как только этот барьер преодолен - на другой стороне тебя ждет тотальное удовольствие и удовлетворение. Ведь каждый идёт за этим.

Я наблюдала за громадным количеством людей, которые имели смелость прийти за удовольствием и триумфом, которые продлевают жизнь и исцеляют своё "Я", - написала Мишина.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Огонь".

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