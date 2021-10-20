Популярная украинская актриса и звезда первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала себя в неожиданном образе и рассказала об исполнении своей мечты.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В публикации Мишина рассказала о своем новом проекте. Актриса снялась в новом фильме в жанре «хоррор» - «The Chernobyl Fallout». Ксения отметила, что давно хотела попробовать себя в подобном проекте.

«Вот и сбылась маленькая мечта девочки. Снялась она в хорроре “The Chernobyl Fallout”. Пусть роль и небольшая ( всегда говорю : четко формируйте свои желания ), но зато какая…Синяк есть ? - есть! Лицо в кровь было ? - было! Монстры? Экзорцизм? - узнаёте позже», - написала Мишина.

Она поделилась снимками, на которых показала свой образ для фильма. Так, актриса была одета во все черное, а на ее губах красовалась темная помада. На некоторых кадрах лицо Мишиной было залито кровью.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Просто шикарная в любом образе сногсшибательная Ксю посмотрю чисто из-за вас!!», «Мне вообще кажется, что такой жанр 100% ваш», «Вам вообще все-все образы идут», «Обожаю хорроры. Образ твой», - пишут люди.

Напомним, "холостячка" Мишина пленила точеной фигуркой в затянутом корсете.

Как сообщала Politeka, Мишина после возвращения к Эллерту заговорила о токсичных установках.

Также Politeka писала, что Мишина в свадебном платье и фате показала, какая шальная невеста из нее получилась.