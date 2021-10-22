Известная украинская актриса и участница первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина сыграла роль в фильме ужасов "The Chernobyl Fallout", о которой мечтала.

Как пишет Politeka.net, 32-летнюю Ксению Мишину знают не только благодаря проектам на телевидении - она была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", а также стала судьей нового сезона шоу "Україна має талант", но и потому, что она талантливая актриса театра и кино, успешно сыграла много ролей.

В своем Instagram Мишина рассказала, что всегда мечтала сняться в фильме ужасов и недавно это произошло. Ксения сыграла роль в хорроре "The Chernobyl Fallout".

"Вот и осуществилась маленькая мечта девочки. Снялась она в хорроре "The Chernobyl Fallout". Пусть роль и небольшая (всегда говорю: четко формируйте свои желания), но зато какая ...", - написала актриса.

Заметим, что "The Chernobyl Fallout" – это первый украинский социальный хоррор. Фильм полностью на английском языке, сценарий адаптирован голливудским сценаристом Майком Макки.

В фильме Ксения сыграла администратора отеля в Припяти Анастасию. По сюжету, в зоне ЧАЭС внезапно исчез ученый из Великобритании (роль играет Роб Фельдман). Его сестра Оливия (Хлоя Луиза Буэнс) прилетает в Украину и отправляется на поиски в город-призрак Припять. Она знакомится с Анастасией, роль которой играет Мишина, и просит ее помочь с поисками брата.

В сети поклонники Ксении Мишиной написали много комментариев.

"Просто шикарна в любом образе 😍😍😍😍😍 сногсшибательная Ксю ❤️ ", "мне вообще кажется, что такой жанр 100% ваш 🔥 ", "Боооооожееее, какая вы красивая ❤️❤️❤️❤️❤️ Вам вобще все-все образы идут 😍😍😍😍👏👏👏👏👏👏👏 все фильмы, сериалы смотрю с вашим участием, вы ТАЛАНТ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ооочень похожая на Марго Робби 🔥😍 красавица", "Круто 🖤🖤🖤 ", - написали фанаты.

Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Мишина пленила изящной фигуркой в затянутом корсете: "Ну что, я готова!".

Напомним, что друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак показал свои нежности с девушкой: "Ой, не бесите".

A еще Politeka сообщала, что Мишина по возвращении к Эллерту заговорила о токсичных установках: "Никто не просил...".