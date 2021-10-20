Головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка віднедавна також стала членом журі українського шоу, часто показує в соціальній мережі Instagram, як перетворюється заради зйомок у черговій кінострічці.

Ксенія практично кожен день показує в Instagram на нових кадрах, як зазвичай проходять її фотосесії і зйомки для нових фільмів і серіалів. Також артистка встигає взяти участь у різних шоу і дивує перетвореннями.

Цього разу Ксенія взялася за зйомки в новому проекті, тому продемонструвала насамперед свій модний образ цього дня. У смарагдовій сукні і в чорному корсеті Ксенія розбурхала дуже тонкою талією.

"Ну що, я готова! Сьогодні дуже цікава зйомка. Знімаємо, так би мовити, фанову історію про кіно. Буде смішно, скоро все побачите.

А ось така я сьогодні вся красива дівчинка, в корсетике! Ось тут знімний майданчик, і група. Вийде щось дуже круте " - висловилася Ксенія.

Як можна помітити, зірка з радістю показує провокативні і зухвалі кадри, які показують її з нового боку. У чорному брючному костюмі зірка вирішила хвалитися не тільки почуттям стилю.

Мішиній вдалося вразити фігурою, так як вона вирішила не надягати блузку і топ.

"Неземна красуня💋 💌; мати моя жінка! Що з тобою на фото? Ти така симпатична на фотографії.😍 🔥 ; бездоганний стиль, ідеальна фігура:); фото просто🔥; ви Прекрасна😍", - пишуть в мережі.

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