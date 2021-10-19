Актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант", поділилася своїми думками про те, чому небезпечно бути "хорошою".

Відома артистка завоювала ще більшу популярність після того, як стала героїнею шоу "Холостячка-1", передає Politeka.net. На проекті зірка знайшла любов - коміка Олександра Елерта, але через деякий час пара розлучилася, проте нещодавно офіційно оголосила про возз'єднання.

У своєму новому пості актриса раптово поміркувала про те, як небезпечно бути "хорошою" і токсичних установках.

За словами зірки, з дитинства нас вчили бути слухняними, терпіти і миритися, а за це отримувати любов. А після цього чекаємо, що наступить щастя.

"Ми віддаємо, тому що хочемо бути хорошими і в 99% випадків нас про це ніхто не просив. А значить єдиний, кому ця жертва була потрібна - це ти сам", - написала Ксенія Мішина.

За словами артистки, з дитинства дівчаткам давали установки, що хороші не кричать, не зляться і не б'ються, тому зараз ми відчуваємо провину за те, що відчули злість і агресію.

"Іноді здається з цього кола просто немає виходу. Але він є. Просто потрібно вибрати себе. Свою радість, задоволення, створити стан, свій комфорт. Це і є день, коли ти відчуєш себе щасливим і вільним", - розповіла актриса.

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