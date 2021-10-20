Популярна українська актриса і зірка першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала себе в несподіваному образі і розповіла про виконання своєї мрії.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У публікації Мішина розповіла про свій новий проект. Актриса знялася в новому фільмі в жанрі «хоррор» - «The Chernobyl Fallout». Ксенія зазначила, що давно хотіла спробувати себе в подібному проекті.

"Ось і збулася маленька мрія дівчинки. Знялася вона в хоррорі "The Chernobyl Fallout". Нехай роль і невелика (завжди кажу : чітко формуйте свої бажання ), але зате яка...Синяк є ? - є! Обличчя в кров було? - було! Монстри? Екзорцизм? - дізнаєтеся пізніше", - написала Мішина.

Вона поділилася знімками, на яких показала свій образ для фільму. Так, актриса була одягнена у все чорне, а на її губах красувалася темна помада. На деяких кадрах обличчя Мішиної було залито кров'ю.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Просто шикарна в будь-якому образі карколомна Ксюша чисто через вас!!", "Мені взагалі здається, що такий жанр 100% ваш", "вам взагалі все-всі образи йдуть", "обожнюю хоррори. Образ твій", - пишуть люди.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина полонила витонченою фігуркою в затягнутому корсеті.

Як повідомляла Politeka, Мішина після повернення до Еллерта заговорила про токсичні установки.

Також Politeka писала, що Мішина у весільній сукні та фаті показала, яка шалена наречена з неї вийшла.