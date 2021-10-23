Известная украинская актриса и участница первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина появилась на съемках сериала "Крепостная" в любимом образе Лидии Шефер вместе с Евгением Котом.

Популярная актриса прославилась благодаря множеству ролей в фильмах, которые быстро набрали популярность. А роль темпераментной антагонистки сериала «Крепостная» Лидии Шефер стала одной из самой ярких в ее списке.

В начале старта съемок нового сезона «Крепостной» Ксения решилась вернуться к образу Лидии, хоть и на время. Причем звезда поспешила показать это в Инстаграм Стори, чтобы привлечь внимание к памятному образу

Лидия Шефер — антагонистка сериала, очень жестокая к своим людям. Она требовательная одиночка, которая не верит людям и не ценит их, за глаза ее все равно зовут «богатой купчихой». В этот раз компанию Мишиной составил Женя Кот, неожиданно появившийся на площадке вместе с многими другими звездами.

Ранее в своем Instagram Мишина рассказала, что всегда мечтала сняться в фильме ужасов и недавно это произошло. Ксения сыграла роль в хорроре "The Chernobyl Fallout".

"Вот и осуществилась маленькая мечта девочки. Снялась она в хорроре "The Chernobyl Fallout". Пусть роль и небольшая (всегда говорю: четко формируйте свои желания), но зато какая ...", - написала актриса.

Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Мишина пленила изящной фигуркой в затянутом корсете: "Ну что, я готова!".

Напомним, что друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак показал свои нежности с девушкой: "Ой, не бесите".

A еще Politeka сообщала, что Мишина по возвращении к Эллерту заговорила о токсичных установках: "Никто не просил...".