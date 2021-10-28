Психолог Роман Свечкоренко, который недавно стал одним из вылетевших с проекта «Холостячка» с Златой Огневич, высказался о "подводных" камнях своего затянувшегося развода.

Во вреся последнего эфира оказалось, что Роман пришел на шоу еще до окончания бракоразводного процесса со своей женой. Причем Зала Огневич узнала об этом не сразу, но как только это стало известно, она попрощалась с мужчиной. Причем звезад добавила - если он разведется, то может вернуться на шоу.

Сам мужчина решил ответить в Стори Инстаграм на поток комментариев в свой адрес из-за случившегося:

«Мы разошлись 1,5 года назад, а на развод подали 10 месяцев назад. А эти полгода между расходом и подачей документов в суд, мы обсуждали все моменты касающиеся нашего ребенка. Мы не подавали на развод сгоряча, на зло или из-за обид. Это был обдуманный шаг. Мы просто хотели урегулировать все моменты об алиментах, честного время провождения с ребенком.

Давайте раз и навсегда зафиксируем, когда была подача иска, я вообще даже не знал, что буду подавать заявку на участие в проекте. Злата к моему разводу никакого и никогда отношения иметь и не могла.

А видео для рождения моей жены было записано 2 года назад. Тогда я пригласил друзей музыкантов в ресторан, они спросили: что играть? И я ответил: как хотите, главное красиво. Они сыграли около 5-6 композиций, и одну из тех, что была на видео.

Когда появилась идея петь для Златы я не мог помнить, какую песню из 6 играли музыканты. А на проект мы выбрали ту, которую легче сыграть и показать это в эфире, но не покупать дополнительно права на песню для использования. Смешно, что можно стать виноватым в таких абсурдных ситуациях», - высказался мужчина.

Напомним, изгнанный из "Холостячки" Роман Свечкоренко разразился злобной тирадой.

Как сообщала Politeka, раскрылась пикантная особенность Златы Огневич и Олега из "Холостячки", показательное видео.

Также Politeka писала, что Огневич устроила провокацию на сеансе массажа с фаворитом на "Холостячке".