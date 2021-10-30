7 неделя проекта "Холостячка-2" со Златой Огневич была совершенно не похожей на остальные, в этой части было много интриг и неожиданных поворотов, секретов и смелых решений.

Как сообщает Politeka.net, Злата Огневич и участники отправились в Одессу. Холостячка пожила с претендентами на свое сердце в одном доме, то есть состоялась проверка на совместимость и она увидела, как мужчины себя ведут в быту.

Максим Тарапата пригласил Злату на пляж для уединения, а после — принес ей ужин в постель, чем Злата Огневич очень обрадовалась и вручила ему розу.

Роман Васильев предложил Злате покататься на лошадях, но после свидания у певицы стался осадок. Мужчина давил на Злату, не слыша ее "нет". Хотя она боится лошадей, но Рома это игнорировал и заставлял ее оседлать животное. Лошадь Златы на свидании даже пыталась сбросить свою наездницу.

Олег Плахотнюк и Дмитрий Шевченко побывали на групповом свидании. В конце недели мужчины устроили вечеринку в гавайском стиле, на которой всеми возможными способами боролись за внимание Холостячки.

Сразу после вечеринки героине предстояло сделать сложный выбор на церемонии роз, которая была очень напряженной. На церемонии роз Огневич попрощалась со стоматологом Романом Васильевым.

Она отметила, что он хочет быть идеальным и пытается сделать и ее идеальной, но она не такая и никогда такой не будет.

Кроме того, после их свидания, она говорила: "Чувствовала психологическое давление со стороны Романа. Я ощущала раздражение, обиду и где-то даже легкий гнев. Все должно было следовать по его плану, и мне он просто не оставлял выбора".

Напомним, что Злата Огневич отправила участников "Холостячки" на детектор лжи.

Также Politeka писала, что Огневич не смогла скрыть чувства к участнику "Холостячки".

Как Politeka сообщала, что Огневич устроила "концерт" на эскалаторе.