Психолог Роман Свечкоренко, который недавно стал одним из вылетевших с проекта «Холостячка» с Златой Огневич, решил высказаться по поводу искренности певицы на шоу и почему это было тяжело.

Мужчина во время предыдущего эфира шоу вынужден был покинуть его из-за того, что Злата узнала о его не завершившемся бракоразводном процессе. Певица заявила после того, как узнала о статусе Свечкоренко, то решила – ей следует попрощаться с ним. Но Огневич добавила - если он разведется, то может вернуться на «Холостячку.

Сейчас Роман отвечает на разные вопросы пользователей сети. В этот раз не обошлось без

Сам мужчина решил ответить в Стори Инстаграм на поток комментариев в свой адрес из-за случившегося: «Злата всегда была со всеми искренна, всегда! Всегда была вежлива и очень отзывчивая. Если ей что-то не нравилось, она говорила все, как есть.

Некоторым людям я бы посоветовал чуть-чуть лояльнее и более уважительно относиться к ней. Поверьте, очень сложно 3 месяца, 7 дней в неделю постоянно находиться на съемках, параллельно успевая делать какие-то еще свои дела. Потому что жизнь продолжается и вне проекта.

При этом ей надо каждую неделю выгонять минимум одного участника и найти участника, с которым ей будет комфортно и которого она сможет полюбить. Половина из тех, кто пишет ей сейчас всякие гадости, не выдержала бы и половины ее нагрузки» - честно ответил Роман.

Отметим, ранее в анонсе нового эфира Огневич пока удалось привлечь внимание поведением с одним из своих фаворитов. Как оказалось, мужчина решил сделать сюрприз утром певице и принес ей завтрак в постель. Они лежали на постели и ели вкусности, наслаждаясь временем друг с другом. Причем без поцелуев с едой не обошлось.

Как только пара начала целоваться, их свидание было прервано – приши другие участники проекта, помешав индивидуальному свиданию.

«В смысле? Захотелось вломить ему!» - сказал один из участников.

Напомним, изгнанный из "Холостячки" Роман Свечкоренко разразился злобной тирадой.

Как сообщала Politeka, раскрылась пикантная особенность Златы Огневич и Олега из "Холостячки", показательное видео.

Также Politeka писала, что Огневич устроила провокацию на сеансе массажа с фаворитом на "Холостячке".