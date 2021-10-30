Известная певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", рассказала, что чувствует после того, как проект покинул Роман Васильев.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Недавно стало известно, что она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото. Как известно, прошлый выпуск "Холостячки" покинул Роман Васильев, которого запомнили как идеального мужчину. Злата Огневич рассказала, что чувствует после того, как ей пришлось сделать такой выбор.

"Церемония Слёз



Такое альтернативное название про себя я дала этой церемонии роз 🌹



Потому что всегда больно отпускать, подбирать те самые, нужные слова. Мне так неприятно ранить других, потому что меня ранили множество раз…



Знаю, что своим решением я приобретаю как друзей, так и врагов 😏



Но это МОЙ выбор и только мне за него впоследствии отвечать", - рассказала "Холостячка".

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