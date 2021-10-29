Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", показала себя в полосатом купальнике, блеснув плоскостью животика, и рассказав, как себя балует.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич заняла третье место на "Евровидении", выступая от Украины. Также звезда победила на шоу "Маска" в первом сезоне. А теперь Злата стала новой героиней шоу "Холостяка". Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис в социальной сети Злата появилась в полосатом купальнике. Звезда рассказала, что сегодня планирует:

"Сегодня день релакса. Я решила побаловать свою маленькую внутреннюю девочку, поэтому пришла в спа. Я так много в последнее время работала и такой огромный внутренний ресурс на забег вперед, что забыла. Забыла об очень важной функции, просто прийти и расслабиться".

"Сегодня решила побаловать свою внутреннюю девочку", - подписала видео Злата.

Напомним, избранника "Холостячки" Златы Огневич вычислили по фото из ресторана

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич в топике и лосинах показала мастерство растяжки на тренировке

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина в пух и прах "разгромила" Огневич со странной прической



