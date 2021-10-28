Создатели реалити-шоу "Холостячка", которое транслируют на телеканале "СТБ", опубликовали фотографии героинь двух сезонов проекта Ксении Мишиной и Златы Огневич и предложили поклонникам выбрать, кто из них лучше.

Как пишет Politeka.net в октябре 2020 года на телеканале "СТБ" показали проект "Холостячка", которое является спин-оффом мужской версии "Холостяк". Так, героиней первого сезона, за благосклонность которой пришло посоревноваться 25 мужчин, стала актриса Ксения Мишина. Избранником "холостячки" стал юморист и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт. Пара долгое время встречалась и даже жила вместе, однако несколько месяцев назад объявила о разрыве.

Героиней второго сезона шоу, премьера которого состоялась 17 сентября этого года, стала певица Злата Огневич.

На официальной странице "Холостячки" в Instagram решили устроить битву образов двух героинь и опубликовали их фото со съемок третьего сезона телевизионной драмы "Крепостная". Так, поклонникам предложили выбрать, кому из "холостячек" образ подходит лучше.

"Две такие разные, но такие красивые Холостячки 🔥 Кто из красавиц импонирует больше, Злата или Ксения?) ",- написали на странице.

В комментариях поклонники написали, что в такой образ больше подходит Ксении Мишиной.

"Ксения 😍🔥 ", "Злате неудачную прическу сделали", "Ксения 👏 ", "В этом образе Ксения 🔥🔥🔥 ", " Мишина - непревзойденная! 🥰 ", "Злата красивая девушка, но тут образ не удачный, или может ракурс", "Обе красавицы 🔥 но здесь образ нравится больше Мишиной"," Ксения"," Ксения ❤️ "," Ксюша 😍😍😍 ", "Ксю 🔥❤️😍🔥", "Обе очень харизматичные 😍 Но стилисты Ксении всем импонируют больше )))", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что судья "Україна має талант " Мишина в роскошном платье появилась с Женей Котом на балу: яркие фото.

Напомним, что судью "Україна має талант" Мишину осыпали комплиментами за идеальные образы: "По-всякому красивая".

A еще Politeka сообщала, что изгнанный из "Холостячки" Свечкоренко ответил, какое отношение Огневич имеет к его разводу: "Обдуманный шаг".