Актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант", вражає цікавими образами і отримує багато компліментів.

Ксенія Мішина цього року стала суддею на шоу "Україна має талант", передає Politeka.net. За словами артистки, їй дуже пощастило стати учасником знімального процесу, адже їй вдалося наживо подивитися на справжні таланти країни.

Прем'єра шоу відбулася 23 жовтня. Зірка привернула увагу глядачів, з'явившись в красивих і стильних образах.

Артистка приміряла білий і синій жакети, доповнивши образи цікавими аксесуарами і макіяжем з акцентом на очі.

У мережі вирішили влаштувати "битву" образів актриси.

"Обережно, дуже красиво! 😍

Який образ Ксенії Мішиної (@misha.k.ua) з першого випуску "Україна має талант" вам сподобався найбільше? Пиши цифру в коментарях 👇", - написали автори поста.

Майже за годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Вона по всякому красива😍 😍", "ніякої", " обидва❤️", "завжди прекрасна🌷", "і там, і там жирне волосся, особливо коли розпустила 😢", "дуже красива жінка і у всіх нарядах хороша.🙌 ", "Шикарна😍", " вона завжди красива і шикарна і в будь - якому образі🔥", - написали користувачі Мережі.

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