Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", поражает интересными образами и получает много комплиментов.

Ксения Мишина в этом году стала судьей на шоу "Україна має талант", передает Politeka.net. По словам артистки, ей очень повезло стать участником съемочного процесса, ведь ей удалось вживую посмотреть на настоящие таланты страны.

Премьера шоу состоялась 23 октября. Звезда привлекла внимание зрителей, появившись в красивых и стильных образах.

Артистка примерила белый и синий жакеты, дополнив образы интересными аксессуарами и макияжем с акцентом на глаза.

В сети решили устроить "битву" образов актрисы.

"Осторожно, очень красиво! 😍

Какой образ Ксении Мишиной (@misha.k.ua) из первого выпуска "Україна має талант" вам понравился больше всего? Пиши цифру в комментариях 👇", - написали авторы поста.

Почти за час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Она по-всякому красивая😍😍", "Никакой", "ОБА❤️", "Всегда прекрасна🌷", "И там, и там жирные волосы, особенно когда распустила 😢", "Очень красивая женщина и во всех нарядах хороша.🙌", "Шикарная😍", "Она всегда красива и шикарна и в любом образе 🔥", - написали пользователи сети.

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