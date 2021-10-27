Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", решила отдохнуть с подругой в закрытом аквапарке и порадовала неожиданным видео с подругой.
Ксения в последнее время показывает в Стори больше деловые поездки, кадры со съемок нового сериала, а также не забывает хвастаться своими нарядами для разных шоу. Поскольку у Мишиной очень насыщенный график, она также редко публикует новые фото из трендовых фотосессий.
Недавно же Ксении удалось заинтриговать небольшим роликом в аквапарке с горками. Вместе со своей подругой Мишина решила развлечься и отправилась на небольшой отдых.
На горках с надувными кругами они повеселились и показали, как катаются вместе, спускаясь друг за другом. Выбор купальников в одном цвете смотрелся весьма гармонично. Похоже, звезда не желает показывать более личных историй, чтобы не поднимать тему личной жизни.
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Ранее Ксения Мишина делится не только информацией о своей работе, но и наблюдениями.
В новом посте звезда рассказала, что всегда считала - для достижения цели, нужно выйти из зоны комфорта, но однажды она решила сказать себе: "Стоп!".
В тот непростой период Ксения Мишина задалась вопросом, знает ли она свою зону комфорта. Актриса задумалась, как часто она ест то, что хочет, отдыхает, встречается с друзьями, балует себя и так далее.
Напомним, Мишина после возвращения к Эллерту заговорила о токсичных установках
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