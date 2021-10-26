Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", рассказала о жизни, когда однажды ей пришлось сказать себе: "Стоп!".

Популярная актриса активно снимается снимается в фильмах, сериалах и различных шоу, передает Politeka.net. В аккаунте Инстаграм Ксения Мишина делится не только информацией о своей работе, но и наблюдениями.

В новом посте звезда рассказала, что всегда считала - для достижения цели, нужно выйти из зоны комфорта, но однажды она решила сказать себе: "Стоп!".

В тот непростой период Ксения Мишина задалась вопросом, знает ли она свою зону комфорта. Актриса задумалась, как часто она ест то, что хочет, отдыхает, встречается с друзьями, балует себя и так далее.

В итоге звезда пришла к выводу, что не уделяет должного внимания себе.

"Когда я делюсь с вами соображениями на тему любви к себе, вы часто пишите, что чувствуете то же самое.

Девушки недооценивают важность этой зоны комфорта для себя. Задвигают себя на задний план, ставя в приоритет все и всех, а в итоге получают себя: без ресурса, вдохновения, без роста, без материального достатка и самое главное, без блеска в глазах", - поделилась Мишина.

По ее словам, важно себя любить и найти баланс между делами, ведь таким образом должен прийти успех во всех сферах.

Напомним, Мишина после возвращения к Эллерту заговорила о токсичных установках

Как сообщала Politeka, судья "Україна має талант" Мишина изумила признанием и новым фото

Также Politeka писала, что известный актер заговорил о романе с Мишиной