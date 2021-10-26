Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", рассказала о жизни, когда однажды ей пришлось сказать себе: "Стоп!".
Популярная актриса активно снимается снимается в фильмах, сериалах и различных шоу, передает Politeka.net. В аккаунте Инстаграм Ксения Мишина делится не только информацией о своей работе, но и наблюдениями.
В новом посте звезда рассказала, что всегда считала - для достижения цели, нужно выйти из зоны комфорта, но однажды она решила сказать себе: "Стоп!".
В тот непростой период Ксения Мишина задалась вопросом, знает ли она свою зону комфорта. Актриса задумалась, как часто она ест то, что хочет, отдыхает, встречается с друзьями, балует себя и так далее.
Редкое фото семьи Софии Ротару до трагедии всплыло в Сети: "Жаль, что так рано ушел"
Огневич распахнула рубашку и обескуражила огромным рисунком на интересном месте: "Решила сделать себе тату"
"Все из очень обеспеченных семей": авто с друзьями-подростками превратилось в металлолом, детали трагедии
Ярославский и Мартыновская из "Мастер Шеф" показали свои чувства друг к другу: "Поженились бы вы уже"
Участник "Мастер Шеф" неожиданно покинул шоу из-за проблем со здоровьем: выяснилось, что с ним сейчас
В итоге звезда пришла к выводу, что не уделяет должного внимания себе.
"Когда я делюсь с вами соображениями на тему любви к себе, вы часто пишите, что чувствуете то же самое.
Девушки недооценивают важность этой зоны комфорта для себя. Задвигают себя на задний план, ставя в приоритет все и всех, а в итоге получают себя: без ресурса, вдохновения, без роста, без материального достатка и самое главное, без блеска в глазах", - поделилась Мишина.
По ее словам, важно себя любить и найти баланс между делами, ведь таким образом должен прийти успех во всех сферах.
Напомним, Мишина после возвращения к Эллерту заговорила о токсичных установках
Как сообщала Politeka, судья "Україна має талант" Мишина изумила признанием и новым фото
Также Politeka писала, что известный актер заговорил о романе с Мишиной