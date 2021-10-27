Судьи "Україна має талант" Ксения Мишина, Женя Кот и Сергей Притула не сдержали слез, увидев трогательный номер о страшном событии - катастрофе на Чернобыльской АЭС.
Участники Наталья и Денис на первом же кастинге стали фаворитами шоу (премьера состоялась 23 октября). С помощью света они нарисовали историю событий на ЧАЭС и никого не оставили равнодушным. Соответствующее видео опубликовано на YouTube, передает Politeka.net.
По словам Натальи, ей было всего 2 месяца, когда ее отца, 20-летнего парня, "кинули" непосредственно на саму ликвидацию катастрофы.
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Во время номера каждый из судей буквально глотал слезы. В конце все трое стоя аплодировали художникам.
Пользователи разделили чувства судей, оставив щемящие комментарии:
"Чернобыль - это боль, рана, которая никогда не заживает. Украинцы должны об этом помнить всегда. Вечная память всем ликвидаторам, погибшим и низко поклоняемся живым. Спасибо Вам!!!"
"Трудно на такое смотреть без слез! Тысячи историй с трагическим концом, тысячи семей попавших в тот вихрь событий!"
"Я думаю не осталось ни одного человека равнодушного от этого номера"
"Очень красиво сделано. И без слез смотреть сложно..."
"Нарыдалась вместе с судьями и залом..."
"О боже, боль всей Украины"
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