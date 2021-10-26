Молодой иллюзионист 22-летний Ульмас Алимсеитов из Узбекистана который приехал бороться за победу в шоу "Україна має талант" смутил судью Ксению Мишину

Ульмас Алимсеитов выступил в первом выпуске проекта. Он рассказал, что его предки когда-то жили в Крыму, но после депортации крымских татар его прадедушка переехал жить в Узбекистан, где и осел.

На сцене шоу он показал несколько невероятных фокусов. Этот участник перенес судей на 8 минут назад. Сперва он обратился к Мининой и попросил назвать число от 1 до 9. Однако актриса сказала: «18», рассмешив присутсвующих.

«Ксении настолько понравился Ульмас, что она запуталась в числах😂 Но это не страшно, потому что вся страна была шокирована его выступлением», - говорится в посте проекта в Инстаграм.

Когда же Мишина поправила себя и сказала: «8», то Ульмас перевел без рук время на телефоне судей на 8 минут.

Судьи - Ксения Мишина, Женя Кот и Сергей Притула подарили Ульмасу три "да".

«Однозначно👍 круто, я сам офигел», «Маг нового поколения», - отреагировали зрители на выступление Ульмаса.

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