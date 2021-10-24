Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина, которая начала съемки в очередном оригинальном сериале, впечатлила предыдущим образом на съемках шоу, который сильно напоминал лук Юлии Саниной.

Очень часто публичные личности вынуждены перед каждым мероприятием продумывать свои образы. Причем в качестве помощников у звезд есть личные стилисты.

Даже несмотря на это, иногда образы, одежды и прически артисток оказываются очень похожими и тогда одни удивляют других «плагиатом». В этот раз фанаты сравнили два лука – Юлии и Ксении.

«- Ю.Санина: «Это первый раз, когда пародируют The Hardkiss…”

- К.Мишина: «…девять!…» - цитируют высказывания артисток под постом с фото звезд.

Поклонники также не остались в стороне: «Ну-ка, иди сюда….; Цитирую, как Юля подумала: ну-ну, вот тебе правда!; С Х фактора Юлю пародировали помню; не украла, а вдохновилась так сказать 😄; образ Мишиной на девяточку конечно».

Мы также писали, Ксения взялась за съемки в новом проекте, поэтому продемонстрировала первым делом свой модный образ этого дня. В изумрудном платье и в черном корсете Ксения взбудоражила очень тонкой талией.

«Ну что, я готова! Сегодня очень интересная съемка. Снимаем, так сказать, фановую историю о кино. Будет смешно, скоро все увидите. А вот такая я сегодня вся красивая девочка, в корсетике! Вот тут съемная площадка, и группа. Получится что-то очень крутое» - высказалась Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина в роскошном платье с камнями заинтриговала неожиданной сменой имиджа

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