Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", рассказала о друзьях, которые ее никогда не забывают.

Популярная артистка, несмотря на плотный график, находит время на соцсети, передает Politeka.net. Сейчас на страницу Ксении Мишиной в Инстаграм подписаны 828 тысяч пользователей Сети.

В своем аккаунте звезда рассказывает о самых интересных событиях в жизни. Так, в новых сторис певица показала свой портрет, и рассказала о друзьях, которые о ней никогда не забывают.

"Бывают такие друзья, с которыми ты можешь не видеться по полгода, а потом при долгожданной встрече получаешь свои подарки за день рождения. Маришка, спасибо тебе, родная", - рассказала Мишина.

Портрет получился очень красивым, на нем Мишина позировала с идеальной укладкой и сверкающими украшениями.

Отметим, сейчас Ксения Мишина - судья проекта "Україна має талант", премьера которого состоялась 23 октября.

Звезда рассказала, что ей нравится сниматься в проекте, и считает наградой то, что увидела так много талантливых людей.

Примечательно, что артистка получила дозу негатива от хейтеров, которые не поняли, каким талантом та может похвастаться сама, чтобы оценивать других.

Напомним, Мишина после возвращения к Эллерту заговорила о токсичных установках

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