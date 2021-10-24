Хореограф Евгений Кот, который стал новым судьей "Україна має талант" после победы на "Танцях з зірками", показал новый образ, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является популярным танцором и хореографом, который победил на шоу "Танці з зірками" в 2019 году, где звездной партнершей стала Ксения Мишина. В 2020 Мишина пошла на шоу "Холостячка", где искала свою любовь, а в этом году Евгений Кот и Ксения Мишина снова снимаются вместе, но уже в качестве судей "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой.

“Как вам парочка?”, - написал в сторис Евгений.

На новых фото Женя был вместе с супругой. Хореограф без футболки показывал грим на лице, как и супруга Наталия. Евгений опубликовал несколько сторис, где показал свой образ и жены во всей красе и максимально близко.



“Скажите, огонь?”, - написал под вторым сторис.

"Дорогие, всем привет. Вчера была премьера невероятного и грандиозного шоу "Україна має талант", кто не смотрел, кто не увидел, оставлю ссылку", - сказал Евгений в третьем сторис.

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