Известный хореограф и победитель шоу "Танці з зірками" Женя Кот, который стал судьей в новом сезоне "Україна має талант", показал себя в роскошном образе.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Женя Кот сидит за роялем в элегантном синем костюме. Также свой образ он дополнил новой прической - на фото его волосы уложены назад.

"Как думаете, какое я должен имя если бы снимался в «Крепостной»?

Ваши варианты жду в комментариях! И каким героем был, отрицательным или положительным?", — спросил украинцев Женя Кот.

Поклонники оставили множество комментариев для хореографа: "

Антагонистом🔥очень харизматичный для такой роли", "Новая жертва безумной Мишиной", " Тебе очень идёт этот образ🔥", "

Наше талантище!!!!! Все умеет!!! Все может!!! Гордимся!".

Ранее сообщалось, судья "Україна має талант" Кот удивил кадрами закулисья с Притулой и Мишиной: "Было все"

Также, Кот и Мишина в романтической обстановке объявили дату долгожданного события: "Обожаю Женичку"

Politeka рассказывала, судья "Україна має талант" Кот показал страстное фото с женой в необычной позе: "Поломаешь"



