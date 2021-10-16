Украинский хореограф и победитель "Танців з зірками" Евгений Кот, который сейчас стал новым судьей "Україна має талант", показал, как проводит время и обратился за помощью.
Как пишет Politeka.net, Евгений Кот стал популярным отечественным хореографом и победителем "Танців з зірками", где партнером стала ему Ксения Мишина. В этом году парочка снова работает в одном проекте, ведь Ксению и Евгения пригласили быть судьями в проекте "Україна має талант". Третьим судьей стал Сергей Притула. Не забывает хореограф и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Евгений показал, как проводит время с супругой Наталией. Как оказалось, пара отправилась в заведение, где решили устроить свидание. Наталия и Евгений сидели за столом, ожидая блюд. У жены хореографа стоял бокал с каким-то напитком.
"Свиданичаем", - было написано под фото
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Фолловеры не смогли поставить лайки и написать комментарии, ведь в сторис нет подобных функций.
Напомним, Кот и Мишина в романтической обстановке объявили дату долгожданного события
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