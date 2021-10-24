Известный телеведущий Григорий Решетник в преддверии премьеры шоу "Україна має талант" показал, на что способен вместе со своей коллегой Надеждой Матвеевой.

Какпередает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также недавно стало известно, что он стал ведущим нового сезона "Україна має талант".

Так, на этот раз ведущий "Україна має талант" опубликовал новое видео. На кадрах Григорий Решетник вместе со своей коллегой Надеждой Матвеевой, с которой ведет программу "Неймовірна правда про зірок" показал свой талант. Телеведущие показали ритмичный танец (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Сегодня день Талантов на СТБ и по всей стране 🌟

В эфире "Неймовірна правда про зірок", а в 19:00 грандиозная премьера легендарного шоу "Україна має талант", - раскрыл Григорий Решетник

Поклонники оставили множество комментариев: "Это вообще законно? Очень сильно красиво", "Красавчики", "Такие классные".

Ранее сообщалось, жена ведущего "Холостяка" Решетника, намекавшая на четвертую беременность, раскрыла интригу: "Шутки становятся явью"

Также, ведущий "Холостячки" Решетник похвастался загорелой женой в коротких шортиках: "Гриша, вам срочно надо..."

Politeka рассказывала, жена ведущего "Холостячки" и "Україна має талант" Решетника удивила сюрпризом даже мужа: "Это девочка!"



