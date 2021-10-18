Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет популярные шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Україна має талант" похвастался фрагментом своего отдыха с женой и сыновьями в Турции
Как передает Politeka.net, снимок он показал на своей странице в Инстаграм.
Недавно Григорий Решетник отпраздновал одиннадцатую годовщину свадьбы со своей женой Кристиной. После этого супруги отправились в Турцию отдохнуть всей семьей.
Как известно, у Решетника трое сыновей. В апреле 2013 у супругов родился сын Иван, в июне 2017 появился на свет Дмитрий, а 28 ноября 2020 семью Решетников пополнил Александр.
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В новом посте на своей странице в Инстаграм Григорий Решетник показал фото, на котором запечатлена вся семья в сборе.
«Мечтаю иметь такую же фигуру, как у Димули, но пока имею такую, как в Сашуни», - шутливо подписал кадр телеведущий.
"Какая красивая семья!!! Счастья Вам всем!!" - отреагировали пользователи Сети.
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