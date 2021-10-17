Жена известного телеведущего Григория Решетника, который ведет проекты "Холостячка" и "Україна має талант", Кристина рассказала о важном дне.

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей.

Так, на этот раз Кристина Решетник опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре - вся семья Решетников - Григорий, Кристина и их сыновья - Иван, Дмитрий и Александр. Под фото жена Решетника обратилась к своему мужу и рассказала про важный день.

"Сегодня - особый день для меня !

17 октября родился мой Герой, мой Ангел, моя Душа и Любовь, мой лучший Друг и супер-профессионал, талантливый и гениальный человек !

Спасибо, что однажды мы встретились и начали вместе строить нашу жизнь, мечтать и воплощать их в реальность! Спасибо, что ты есть невероятной опорой и поддержкой для меня, хорошим другом, любящим и прекрасным отцом для наших трех сыновей - они лучше продолжение наших чувств !!! И все - твоя копия))) Будь счастлив! И пусть сбываются все твои мечты

Мы всегда с тобой !!!", - пожелала Кристина Решетник своему мужу.

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