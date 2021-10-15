Жена Григория Решентика, который ведет шоу "Холостячка", Кристина показала, как проводит время под Анталией, Турция, и похвасталась фигуркой.

Как пишет Politeka.net, Кристина и Григорий поженились в 2010 году. В 2013 году жена телеведущего родила сына Ивана, а уже в 2017 второго сына - Дмитрия. На этом пара не остановилась, ведь третий сын, которого назвали Александр, появился в 2020 году.

На новых фото Кристина показалась в шортиках и футболке. Решетник стояла у стенки, демонстрируя роскошную фигурку. Как можно понять, красотка отдыхает сейчас в Турции и рассказала об отеле:

"Здесь для детей и под детей - стилизованные номера отеля, каждая деталь для настоящего рыцаря))

Мне самой нравится - так что спасибо детям, что мы чувствуем себя малым".

А на видео Кристина была уже в купальнике и шортиках.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Королева, 2 кадр огонь", "Какое хорошее и простое фото. Поделитесь пожалуйста секретом такой красивой фигуры".

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