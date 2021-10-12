Известный украинский телеведущий, актер и режиссер Григорий Решетник отпраздновал 11 лет супружеской жизни с женой Кристиной, по этому поводу он показал фото своей свадьбы
Как передает Politeka.net, кадрами ведущий «Холостячки» и «Україна має талант» поделился на своей странице в Инстаграм.
«Наш день, наш праздник. 10.10.10», - написал он.
Григорий и Кристина познакомились на работе в 2008 году. Кристина ранее рассказывала, что это была любовь с первого взгляда.
Свадьбу они сыграли в Ивано-Франковске. На мероприятии было 150 гостей.
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"Праздновали до 6 утра и помню, единственное - хотелось еще и еще - так было весело. Правда, перед важным днем мы не спали сутки, поэтому любимый почти проспал собственную свадьбу", - рассказівала как-то журналистам Кристина.
«Помню до сих пор этот день поминутно», - отметил Григорий.
Сейчас пара растит трех сыновей.
В апреле 2013 у супругов родился сын Иван, в июне 2017 появился на свет Дмитрий, а 28 ноября 2020 семью Решетников пополнил Александр.
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