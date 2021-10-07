Известный телеведущий проектов "Україна має талант" и "Холостяка" Григорий Решетник показал свою маленькую копию.

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". Он является ведущим проектов "Холостячка" и "Україна має талант". У Григория есть супруга - Кристина. Они являются образцовой парой в украинском шоу-бизнесе, их брак держится уже более 10 лет. У них есть трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, в начале этого года у Григория Решетника и у его жены Кристины родился третий сын - Александр. На кадре телеведущий показывает, на кого похож их младший сын.

"Люблю вас", — признался в чувствах жене и сыну Григорий Решетник.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

Ранее сообщалось, ведущий "Холостячки" Решетник в элегантном костюме переплюнул Дэниела Крейга: "Следующий 007"

Также, ведущий "Холостячки" Решетник поделился важным моментом, который пережил с сыном: "Впервые в жизни!"

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