Известный телеведущий Григорий Решетник озадачил фанатов новым фото в соцсети.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, ведущий шоу "Холостячка" и "Україна має талант" Григорий Решетник часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. А в этот раз шоумен здорово озадачил и даже заинтриговал фанатов, выложив новое фото своего лица.

На снимке перекошенное то ли от удивления, то ли о ярости лицо Григория можно увидеть крупным планом. Он запечатлен на темном фоне в светлой рубашке с поднятыми руками, а его лицо поменялось от эмоций на нем.

В подписи к фото Решетник не только не пояснил этот кадр, но еще и заинтриговал: "Что? Как думаете, что?". Пользователи тут же принялись комментировать снимок, спрашивая ведущего, что случилось: "Гриша, перестань, мы все на взводе!", "Опять беременны?", "Четвертая девочка", "Теща приехала?", "Для меня хватит новостей!", "Гриша узнал кто будет третья холостячка и ужаснулся!", "Очередной проект", "Разбил телефон?", "Опять беременна".

Напомним, Ведущий "Холостячки" Решетник засветил эффектный образ Огневич из нового выпуска: "Безумно красиво…".

Как сообщала Politeka, Жена ведущего "Україна має талант" Решетника показала, чем занимается в ванной по вечерам: "За 10 мин до сна…".

Также Politeka писала, что Решетник обескуражил поведением на сцене "Україна має талант", Притула тоже не сдержался: "Премьера".