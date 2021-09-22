Жена телеведущего Григория Решетника Кристина рассказала про свои вечерние ритуалы

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором продемонстрировала свой вечер в двух минутах.

«За 10 мин до сна. Я пью чай, переодеваюсь в любимую пижаму, принимаю душ и обязательно чищу зубы. Ну, потом еще целую детей, читаю им книгу и укладываю спать старших, а младшего кормлю всю ночь - но именно традиционная последовательность всех действий, дает мне ощущение стабильности и является залогом хороших снов», - призналась Кристина.

В ролике Кристина показала, чем занимается в ванной по вечерам перед тем, как идти спать. Она чистила зубы и демонстрировала свою белоснежную улыбку.

«Это - моя первая электрическая щетка и я рада, что именно такая», - похвасталась девушка.

Отметим, что Кристине Решетник всего 31 год, но она уже является счастливой мамой троих сыновей. Семья телеведущего является образцовой в украинском шоу-бизнесе.

Напомним, что Кристина Решетник рассказала о режиме дня: "Всё это ради...".

Как сообщала Politeka, Кристина Решетник умилила фотографией с сыновьями: «Никуда не спешили!».

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