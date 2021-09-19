Дружина телеведучого "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина показала, як провела вихідний день з дітьми
Як пише Politeka.net, у Решетників троє синів. Незважаючи на такий молодий вік, пара дуже швидко обзавелася дітьми. В українському шоу-бізнесі їх пару вважають зразково-показовою.
У себе в Instagram Христина регулярно показує, як проводить час з дітьми. Цього разу красуня опублікувала фото, яке зворушило її підписників. Христина тримала на руках наймолодшого сина, а двоє дітей цілували її в щоки з двох сторін.
"Сьогодні прекрасна сімейна неділя. Багато готували, багато їли, грали в ігри і нікуди не поспішали! Давно такого не було. Як ви провели вихідний?",- підписала фото жінка.
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У коментарях Христині залишили масу захоплених слів.
"Щастя", "клас", "Синочки всі в тата", "щаслива мама", "Які милі! Сашунечка який гарний", "Ви супер мама", "щаслива жінка і мама", - пишуть користувачі Мережі.
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