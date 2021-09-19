Жена телеведущего «Україна має талант» и «Холостячка» Григория Решетника Кристина показала, как провела выходной день с детьми
Как пишет Politeka.net, у Решетников трое сыновей. Несмотря на столь молодой возраст, пара очень быстро обзавелась детьми. В украинском шоу-бизнесе их пару считают образцово-показательной.
У себя в Инстаграм Кристина регулярно показывает, как проводит время с детьми. В этот раз красотка опубликовала фото, которое растрогало ее подписчиков. Кристина держала на руках самого младшего сына, а двое детей целовали ее в щеки с двух сторон.
«Сегодня прекрасное семейное воскресенье. Много готовили, много ели, играли в игры и никуда не спешили! Давно такого не было. Как вы провели выходной?», - подписала фото женщина.
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В комментариях Кристине оставили массу восторженных слов.
«Счастье», «Класс», «Сынишки все в папу», «Счастливая мама», «Какие милые! Сашунечка какой красивый», «Вы супер мама», «Счастливая женщина и мама», - пишут пользователи сети.
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