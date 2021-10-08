Жена Григория Решетника, которого украинцы знают как ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка", а также "Україна має талант", рассказала о важных семейных ритуалах по утрам.

Супруга телеведущего не так давно стала вести Инстаграм заметно активнее, теперь она рассказывает о своих буднях с детьми и мужем. В частности, в этот раз Кристина решила рассказать, какие ритуалы у них в семье по утрам уже стали традицией.

По словам Кристины, она просыпается очень рано, чтобы собрать детей в школу, приготовить всем мужчинам завтрак - и у каждого свой рацион.

«Еще о себе не забыть. Одеть ребят, выслушать о муках выбора игрушек и последние новости из мира динозавров, ну и не забыть о любимых утренних ритуалах - поцелуи и обнимашки. А когда наступает 9 утра - у меня впечатление, что я уже покорила этот мир. И это - лучшее начало дня, я Вам скажу», - высказалась Кристина.

Пользователи поддержали пост Решетник своим мнением:

«Крута❤️; Читаю и восхищаюсь ❤️ всегда 🤩; Криииис, ты золотая💛; Кто ответственная мама, я вам скажу, у каждого такое же ощущение в 9 девять утра😂; супер мама; мамы понимают, садик, школа пока всех собрал и увез😂 потом дела и уже пора всех обратно собирать; А ложитесь во сколько?)».

Также Кристина Решетник поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она рассказала, что отправилась на прогулку с подругами.

«Встреча с подругами - как глоток свежего воздуха. И нам всегда мало. Мои хорошие, мои красивые. Внимание, вопрос. Как думаете, сколько детей у нас на троих?», - подписала фото Решетник.

Напомним, ведущий "Україна має талант" Решетник взволновал фанатов перекошенным лицом.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостячки" Решетник в элегантном костюме переплюнул Дэниела Крейга.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник поделился важным моментом, который пережил с сыном.