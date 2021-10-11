Жена ведущего проектов «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант» Григория Решетника поделилась атмосферными осенними фото на своей странице в Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net. Как известно, Григорий и его жена Кристина воспитывают троих сыновей. Ведущий много времени проводит с семьей, а его супруга активно ведет страницу в Инстаграм, где показывает их повседневную жизнь.

Впрочем, на этот раз Кристина решила показать себя одну – без мужа и детей. Женщина устроила для себя атмосферную фотосессию в цветах осени.

Так, Решетник позировала под открытым небом на фоне деревьев с пожелтевшими листьями. Главным реквизитом для снимков стала аккуратная повозка с тыквами, которые Кристина вертела в руках.

Решетник позировала в простом белом костюме, с минимумом макияжа и с распущенными волосами. Таким образом, ее образ получился очень естественным.

Подписчики не смогли пройти мимо ее поста.

«Очень красивая Кристина», «Красивые кадры, и красивая девочка на фото», «Очень красивая, и фото бомба», «Очаровательная», - пишут люди.

Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник прокомментировал воссоединение Мишиной и Эллерта.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостячки" Решетник показал, как они с женой выглядели 11 лет назад.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник показал, чем занимаются участники после шоу.